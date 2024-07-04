Alanya’daki kardeş katiline 2’nci kez ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 2021'de ağabeyi Mehmet Atar'ı av tüfeği ile öldüren Adem Atar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. İstinaf mahkemesince kararın bozulmasının ardından Adem Atar' ın yeniden yargılandığı Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar değişmedi.

"BEN BİR ŞEY BİLMİYORUM" DEDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı salonda hazır bulunan tutuklu sanık Adem Atar'a son sözünü sordu. Atar, "Ben bir şey bilmiyorum. Önceki ifadelerimi tekrarlarım" dedi.

Mağdur avukatı ise, "Müvekkilim suçsuz yere öldürüldü. Sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu. Sanık avukatı ise, müvekkili Adem Atar'ın beraatini ve tahliyesini istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ağabeyi Mehmet Atar'ı tüfekle öldüren kardeşi Adem Atar'a 'Üstsoy'dan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan ve indirim yapmayarak tutukluluğunun devamına ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 17 Ocak 2021'de saat 22.30 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Adem Atar (36) ağabeyi Mehmet Atar (48) ve yeğeni Cüneyt Atar ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Adem Atar av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan ağabey Mehmet Atar karın bölgesinden, yeğeni Cüneyt Atar ise sol kolundan yaralandılar. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Adem Atar ise av tüfeğiyle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Atar doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cüneyt Atar'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ağabeyini vuran zanlı Adem Atar, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı Adem Atar 'Yaralama', 'Üstsoy'dan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.