Alanya’dan 110 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 şüpheli Ankara’da yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede cuma günü gece saatlerinde 2 ayrı evden bilezik, zincir, kolye, saat gibi toplam 110 bin lira değerinde ziynet eşyaları çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipleri hırsızlık olan evlerin olduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan polis, hırsızlık şüphelilerinin S.Ş. ile Z.O. olduğunu ve Ankara'da kaçtıklarını tespit etti.

Tespit üzerine Alanya Asayiş ekipleri, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçmesi sonucu şüpheliler Çankaya İlçesindeki uygulama noktasında çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Z.O. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.Ş. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.