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Giriş Tarihi: 15.7.2022 16:37 Son Güncelleme: 15.7.2022 16:44

Alanyalı bisikletçiler Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiler

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu asker Ömer Halisdemir için düzenlenen bisiklet turuna Alanya’dan da 4 sporcu katıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanyalı bisikletçiler Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiler

Arnavutköy Belediyesi tarafından '6'ncı Ulusal Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu' düzenlendi. 28 sporcunun katılımıyla İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde başlayan bisiklet turu Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir'in kabri önünde sona erdi.

Bisiklet turuna Alanya'yı temsilen Fırat Uğur, Tunahan Özer, Metin Kuşçu ve Hasan Basri Karadağ katıldılar. İstanbul-Bursa, Bursa-Kütahya, Afyonkarahisar-Konya, Konya- Aksaray, Aksaray-Niğde olmak üzere 5 etap olarak düzenlenen turda bisikletçiler 900 kilometre pedal çevirdi. Halisdemir'in kabri başında turu sonlandıran sporcular ardından birlikte dua ettiler.

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Alanyalı bisikletçiler Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiler
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