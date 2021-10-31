Alanya’nın en büyük balığı seçildi

Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki Marina'da iki gün boyunca yapılan yarışlarda en büyük balık birincisi 12.85 kg ile Team Wolf takımı, ikinci 11,35 kg ile Elmas Fishing takımı ve üçüncü 11 kg ile Team Vaquılt oldu. En çok balık tutma yarışında Team Duygu-lu birinci, Elmas Fishing takımı ikinci ve Team Gürbüz üçüncü oldu.

Yakala bırak kategorisinde Team Boyqa birinci, Geylani Fishing takımı ikinci ve Team Can 07 üçüncü oldu. Cumhuriyet Özel ödülünü kazanan takım ise Team Güney Yıldızı oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri organizasyon yetkilileri tarafından verildi.