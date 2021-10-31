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Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:19 Son Güncelleme: 31.10.2021 16:26

Alanya’nın en büyük balığı seçildi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’nın en büyük balığı seçildi

3. Alanya Fishing Tournament Yarışması 30-31 Ekim tarihlerinde Alanya Marina’ da yapıldı. Alanya’nın ev sahipliğinde 105 tekne 210 sporcu toplamda denize gönül vermiş 500 kişinin katılımıyla yarışma tamamlandı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki Marina'da iki gün boyunca yapılan yarışlarda en büyük balık birincisi 12.85 kg ile Team Wolf takımı, ikinci 11,35 kg ile Elmas Fishing takımı ve üçüncü 11 kg ile Team Vaquılt oldu. En çok balık tutma yarışında Team Duygu-lu birinci, Elmas Fishing takımı ikinci ve Team Gürbüz üçüncü oldu.

Yakala bırak kategorisinde Team Boyqa birinci, Geylani Fishing takımı ikinci ve Team Can 07 üçüncü oldu. Cumhuriyet Özel ödülünü kazanan takım ise Team Güney Yıldızı oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri organizasyon yetkilileri tarafından verildi.

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Alanya’nın en büyük balığı seçildi
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