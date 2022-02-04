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Giriş Tarihi: 4.2.2022 20:02 Son Güncelleme: 4.2.2022 20:04

Alanyaspor Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanyaspor Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi

Süper Lig Temsilcisi Aytemiz Alanyaspor Kulübü Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 3’er, Serkan Kırıntılı ile 2 yıl olmak üzere yeni sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün Aytemiz Alanyaspor için özel ve güzel bir gün. Üç evladımızın sözleşme uzatma törenindeyiz. Kaptanımız Efecan Karaca 9 yıldır burada. Tayfur Bingöl şampiyon olduğumuz zamandan bu yana kulübe emek verdi. Serkan Kırıntılı kardeşim geç de olsa evladımız konumuna girdi. Kendisinden son derece memnunuz. Kulüp çatımız altında uzatma sözleşmelerini yapıyoruz. Bu sezondan itibaren Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 3'er yıl, Serkan Kırıntılı ile 2 yıl da sözleşme uzatmış bulunuyoruz. Hem futbolcularımız için hem de kulübümüz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: "SORUN BİZDEN KAYNAKLANMADI"

Geçtiğimiz günlerde Efecan'ın transferi söz konusu olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadığını söylemek isterim. Anlaşılmıştı ancak sonradan olmadı. Kulübümüzden kaynaklanan bir sorun olmadı, bunu da belirtmek isterim" diye konuştu.

KARACA: "BURASI BENİM EVİM"

Efecan Karaca, "Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Bir hafta benim için çok zor geçti. Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim." dedi.

KIRINTILI: "BURADAN AYRILMAK İSTEMEDİM"

Serkan Kırıntılı, "Güzel düşüncelerinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum. En başından bu yana buradan ayrılmak istemediğimi kendisine söylemiştim. Anlaşmamız ve el sıkışmamız çok kısa sürdü. 2 yıl daha uzattık. Herkes adına hayırlı olsun" diye konuştu.

BİNGÖL: "FUTBOLU ALANYASPOR'DA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Tayfur Bingöl, "Bana verdikleri değer için başkanıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 3 yıl daha yeni bir sözleşme imzaladım. Gayet mutluyum. Daha sonara tek bir hayalim var. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu olarak Beşiktaş'a transfer olabilmek. Bu olursa hayalim gerçekleşmiş olacak, olmasa da futbolu Aytemiz Alanyaspor'da bırakmak istiyorum. Temennim bu yönde. İnşallah nasip olur" dedi.

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Alanyaspor Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi
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