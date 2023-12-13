Haberler Yaşam Haberleri Alanya’ya Diyarbakır'dan getirdiği 22 kilo esrarla yakalandı
Giriş Tarihi: 13.12.2023 14:27 Son Güncelleme: 13.12.2023 14:51

Alanya’ya Diyarbakır'dan getirdiği 22 kilo esrarla yakalandı

Alanya'ya Diyarbakır’dan aracıyla 22 kilo esrar getiren şüpheli, jandarma ekiplerinin takibinin ardından ikametgahına yapılan baskınla yakalandı. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’ya Diyarbakır’dan getirdiği 22 kilo esrarla yakalandı

Alanya'ya çalışmak için gelen şüpheli A.Ö. (20) Kestel Mahallesi'nde ev tuttu. Bir süre Alanya'da çalışan A.Ö. ardından kendi aracıyla memleketi Diyarbakır'a gitti. Şüpheli A.Ö. satmak için 22 kilo esrar maddesini çanta içerisinde Alanya'ya getirerek ikametgahına sakladı. Uyuşturucu madde getirildiği istihbaratını alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takip ettiği A.Ö' nün ikametgahına şok baskın düzenledi. Baskında A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bulunan 22 kilo esrara el konulurken, şüpheli A.Ö. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Alanya’ya Diyarbakır'dan getirdiği 22 kilo esrarla yakalandı
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