Alanya’ya Diyarbakır’dan getirdiği 22 kilo esrarla yakalandı

Alanya'ya çalışmak için gelen şüpheli A.Ö. (20) Kestel Mahallesi'nde ev tuttu. Bir süre Alanya'da çalışan A.Ö. ardından kendi aracıyla memleketi Diyarbakır'a gitti. Şüpheli A.Ö. satmak için 22 kilo esrar maddesini çanta içerisinde Alanya'ya getirerek ikametgahına sakladı. Uyuşturucu madde getirildiği istihbaratını alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takip ettiği A.Ö' nün ikametgahına şok baskın düzenledi. Baskında A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bulunan 22 kilo esrara el konulurken, şüpheli A.Ö. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.