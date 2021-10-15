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Giriş Tarihi: 15.10.2021 16:19 Son Güncelleme: 15.10.2021 16:23

Alanya'ya gelen Alman turist kadından 16 gündür haber alınamıyor

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’ya gelen Alman turist kadından 16 gündür haber alınamıyor

Almanya'dan Antalya'ya 29 Eylül tarihinde gelen Alman Helen Kowalewski'den 16 gündür haber alamayan kızı, Emniyet güçlerine haber verdi.

Almanya'dan Hava yoluyla 29 Eylül tarihinde Antalya'ya gelen Telefonu kapalı olan Helen Kowalewski'nin hayatından endişe duyan kızının ihbarı üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri geniş kapsamlı bir şekilde çalışma başlattı.

29 Eylül tarihinde Antalya Havalimanı'na yanındaki kedisi ile birlikte gelen Alman kadın Helen Kowalewski'nin yanında bej- kahverengi hayvan sepeti ve kırmızı valiz olduğu belirtildi. Araç kiralayarak Alanya'ya gelmek isteyen kadının ilçeye yeni yerleşeceği belirtildi.

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Alanya'ya gelen Alman turist kadından 16 gündür haber alınamıyor
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