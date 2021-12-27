Alaplı Belediyesi’nden açıklama: O köpeğin gözleri oyulmamış!

Köpeğin tedavisi devam ederken sosyal medyada köpeğin gözlerinin dağlanarak işkenceye maruz kaldığına ilişkin haber ve paylaşımlar yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köpeğin gözlerinde herhangi bir dağlama veya yaralama tespit edilmediği veteriner hekimin ilk müdahalesinde anlaşılmıştır. Göz çevresinde oluşan yaralar ve kanamalar, lakrimasyon artışı sonucu oluşmuştur. Sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Yaralı sokak köpeğinin tedavisi merkezimizde devam ederken dün tüm müdahale ve yapılan tedavilere rağmen kurtarılamamıştır."

Alaplı ilçe merkezinde 25 Aralık'ta vatandaşlar, iki gözünün de oyulduğunu düşündükleri yaralı köpek gördüklerine dair ihbarda bulunmuştu. Bölgeye gönderilen Alaplı Belediyesi ekiplerince alınan köpek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınmıştı.