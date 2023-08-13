Alaplı’da ’pat pat’ kazası: 1 ölü

Zonguldak Alaplı Aşağıdağ Köyü sakinlerinden olan halk otobüs şoförü Halit Sevim pat pat ile Gökçüköy mevkisindeki 80 metrelik yükseklikten taş ocağına uçtu. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden vatandaşların yardımıyla ambulansa konulan Sevim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Sevim'in cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olay yerine gelen akrabaları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.