Haberler Yaşam Haberleri Alaplı'da 'pat pat' kazası: 1 ölü
Giriş Tarihi: 13.8.2023 00:50 Son Güncelleme: 13.8.2023 01:11

Alaplı'da 'pat pat' kazası: 1 ölü

Zonguldak’ın Alaplı İlçesine bağlı Aşağıdağ Köyü ile Aydınyayla Köyü arasındaki Gökçüköy mevkisinde meydana gelen pat pat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Alaplı’da ’pat pat’ kazası: 1 ölü

Zonguldak Alaplı Aşağıdağ Köyü sakinlerinden olan halk otobüs şoförü Halit Sevim pat pat ile Gökçüköy mevkisindeki 80 metrelik yükseklikten taş ocağına uçtu. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden vatandaşların yardımıyla ambulansa konulan Sevim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Sevim'in cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olay yerine gelen akrabaları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut'un ailesi kararı AYM'ye taşıyor
Bakan Yaşar Güler duyurdu: Zap'ın büyük bölümü temizlendi
Son dakika: Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
İlk evliliğini Hale Soygazi ile yapan Ahmet Özhan o günleri anlattı
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan sessiz başlangıç! Kayserispor deplasmanında gol yok…
İzmir’de çeşmeden mavi su aktı! Sosyal medyada paylaşılan görüntü alay konusu oldu
Son dakika haberi: Malatya beşik gibi sallanıyor! Peş peşe depremler meydana geldi
FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmeyin
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
2. “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” büyük coşkuyla başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Alaplı'da 'pat pat' kazası: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA