Alaplı’da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Ahatlı köyü yolu üzerinde gece saatlerinde Kasımlı köyü muhtarı Muhittin Çağlayan'ın oğlu Rıza Akman Çağlayan ve A.Y yol üzerinde bulunan gençler arasında tartışma çıktı. Kavga esnasında M.E isimli kişi Rıza Akman Çağlayan'ı (30) göğsünden bıçaklarken, arkadaşı A.Y (34) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Meydana gelen olayın ardından Rıza Akman Çağlayan ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Rıza Akman Çağlayan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, A.Y ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Gençler arasında çıkan kavga sonucunda olay yerinden şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.