Haberler Yaşam Haberleri Alaplı’da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.8.2023 09:49 Son Güncelleme: 28.8.2023 10:01

Alaplı’da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde meydana gelen gençler arasında çıkan kavgada göğsünden yaralanan bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Alaplı’da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Ahatlı köyü yolu üzerinde gece saatlerinde Kasımlı köyü muhtarı Muhittin Çağlayan'ın oğlu Rıza Akman Çağlayan ve A.Y yol üzerinde bulunan gençler arasında tartışma çıktı. Kavga esnasında M.E isimli kişi Rıza Akman Çağlayan'ı (30) göğsünden bıçaklarken, arkadaşı A.Y (34) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Meydana gelen olayın ardından Rıza Akman Çağlayan ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Rıza Akman Çağlayan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, A.Y ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Gençler arasında çıkan kavga sonucunda olay yerinden şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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Alaplı’da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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