Haberler Yaşam Haberleri Alaplı'da kaza: 1 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 19.7.2023 10:52 Son Güncelleme: 19.7.2023 10:55

Alaplı'da kaza: 1 ölü 4 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı İlçesine bağlı Aşağıdağ köyü ile Mollabey köyü arasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Alaplı’da kaza: 1 ölü 4 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dedesinin ölüm haberini alan ve Alaplı Aşağıdağ köyüne giden İlker Şen idaresindeki araç, Gümeli beldesinden gelen Veli Akcan idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucunda olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada Yiğit Asaf Ş, İlker Ş, Veli A, Fatma Ş, Eda Ş, yaralandılar. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan Eda Şer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, hayatını kaybeden Eda Ş'nin cenazesi öğlen namazına müteakip Aşağıdağ köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan diğer 4 yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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Alaplı'da kaza: 1 ölü 4 yaralı
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