Alaşehir’de kavga cinayetle bitti

Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Ulus Sokak üzerinde bu gün saat 00.30 sıralarında çıkan kavgada Hasan Girgin (22) isimli genç bıçaklanarak hayatını kaybetti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen olayda B.H.S (16) ve M.S(12) adlı iki şahıs ile Hasan Girgin ve kardeşi E.G (17) arasında henüz nedeni tespit edilemeyen bir tartışma çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan Hasan Girgin ve kardeşi E.G sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sırt ve göğüs bölgesinden bıçak darbeleri alan Hasan Girgin kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken kardeşi E.G'nin Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Kavgaya karışan ve karşı taraf olan B.H.S ile M.S polis tarafından göz altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.