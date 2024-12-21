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Giriş Tarihi: 22.12.2024

Alçılı kol kadraja girdi davanın seyrini değiştirdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Alçılı kol kadraja girdi davanın seyrini değiştirdi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 yıl önce Görkem Efekan Culum (26) kullandığı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybedince önce kaldırıma sonra da Yusuf Kaya'nın (37) motosikletine çarptı. Yusuf Kaya yaşamını yitirirken, Culum hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Kaya ailesinin avukatı Varol Turbay, vatandaşlar tarafından olay yerinde tesadüfen çekilen bir fotoğraf karesine ulaştı. Savcılık dosyasında bulunmayan fotoğrafta Culum'un sağ kolunun alçılı olduğu ve bu şekilde araç kullandığı ortaya çıktı.




Avukat Turbay fotoğraf karesini delil olarak sunup Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameye itiraz etti ve sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi. Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu da hazırladığı raporda Efekan Culum'un alçılı kolla araç kullanamayacağı şeklinde rapor hazırladı. Avukat Varol Turbay, "Binlerce davaya örnek teşkil edecek karar oldu. Sanık 2 yıl altında ceza alıp kurtulacakken artık 9 yıl hapis istemiyle yargılanacak" dedi. 17 Aralık'ta yapılan son duruşma sonrası sanık Efekan Culum'un zorla mahkemeye getirilmesi kararı çıktı. Bir sonraki duruşma ise 8 Nisan 2025'e bırakıldı.

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Alçılı kol kadraja girdi davanın seyrini değiştirdi
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