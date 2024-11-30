Aldatan kocaya 20 milyonluk HPV tazminatı

İstanbul Ataşehir'de yaşayan ve seslendirme yapan 3 çocuk annesi Sibel B., çelik ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibi 23 yıllık eşi Şenol B. ile bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Sibel B., kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşinin, kendisinin ve çocuklarının hayatını kâbusa çevirdiği gerekçesiyle İstanbul 23. Aile Mahkemesi'ne 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması ile boşanma' gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açtı.İstanbul 23. Aile Mahkemesi'nde görülen dava devam ederken aldatıldığından şüphelenen Sibel B., mahkemeden eşi Şenol B. hakkında otel kayıtlarını talep etti. Mahkemeye gönderilen evraklarda Şenol B.'nin erkekler ve kadınlarla çok sayıda otel kaydı saptandı. Bu sırada Sibel B.'nin yaptırdığı sağlık kontrollerinde cinsel yolla bulaşan HPV virüsü kaptığı ortaya çıktı.Sibel B. bu kez de avukatı Ayşenur Çelik aracılığıyla Şenol B.'ye 'Zina ve haysiyetsiz yaşam sürme nedenli' boşanma ve tazminat davası açtı. Avukat Çelik dilekçesinde müvekkilinin aile birliği içerisinde büyük fedakârlıklarla, hem evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek hem de eşinin işinde başarılı olması için neredeyse kendi hayatını feda ettiğini kaydederek evliliğini sürdürmeye çalıştığını ancak Şenol B.'nin sık sık evi terk ettiğini, gece geç saatlere kadar dışarıda kaldığını, tartışma konusu olduğunda ise "Paranızı ödüyorum, beni banka gibi kullanıyorsunuz, beni eve mi kapatacaksınız" şeklinde sözler sarf ettiğini kaydetti.Sibel B. dilekçesinde, eşi Şenol B.'nin cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığı, tedavi görüp görmediği, gördüyse hangi tarihlerde tedavi gördüğünün araştırılması için genital bölge siğilleri hastalığı ile ilgili teşhis ve tedavi evraklarının Sağlık Bakanlığı sisteminden istenilmesi talep edildi. Sibel B., Şenol B.'nin davranışları nedeniyle ruhsal bozukluklar meydana geldiği, çocuklarının okul masraflarının karşılanabilmesi ve söz konusu hastalık nedeniyle 20 milyon lira manevi tazminat ödenmesini talep etti.