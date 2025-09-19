Aldatıldığını öğrenince dehşet saçtı

İstanbul'da Beyoğlu'nda geçtiğimiz yıl Sevda G. (47), Musa S. ile (52) sevgili oldu. İddiaya göre Musa S.'nin sevgilisi Hicran Ş., (41) durumu öğrenince küplere bindi. Önce Sevda G.'nin evinin önüne gidip kapıyı kırarak darp eden Hicran Ş., aynı gün akşam saatlerinde yeniden adrese geldi. Sevda G., kendisini darbedip omzundan yaralayan Hicran Ş. hakkında şikâyetçi oldu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece gözaltına alındı.

2 AY 24 GÜN HAPIS CEZASI

Sevda G. savcılıktaki ifadesinde, önceden Musa S. ile ilişkilerinin olduğunu, bu durumu Hicran'ın kıskandığını, sevgilisi Sadettin ile ayrıldıktan sonra onu kıskandırmak için Musa ile ilişki yaşadığını belirtti. Daha sonra Hicran'ın kendisini darp edip yaraladığını söyledi. Savcılık iddianamesinde şüpheli Hican'ın suçlamaları reddettiği ancak suçu işlediğine dair dava açılması için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı. Şüpheli Hicran hakkında 'basit yaralama' suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülern davada Hicran Ş., 2 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.