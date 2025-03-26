Aldatma cinayetine ağır müebbet

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Sadık Aras (30), geçtiğimiz yıl kasım ayında kendisini aldattığını düşündüğü eşi Filiz Aras (33) ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine Filiz Aras evden ayrılmak istedi. Duruma karşı çıkan ve eşine şiddet uygulayan öfkeli koca, kadını yatakta boğarak öldürdü. Sonra da polisi arayarak 'Karımı öldürdüm. Gelin beni alın' diyerek ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri Filiz Aras'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Sadık Aras ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı fezlekede Sadık Aras'ın 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sadık Aras, "Beni kuzenim olan B.A. ile aldattığını düşünüyorum. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Boğazını sıktım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.