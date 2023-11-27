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Giriş Tarihi: 28.11.2023

Aldattığını düşündüğü kocasını camdan attı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Aldattığını düşündüğü kocasını camdan attı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanın 2'nci katında oturan G.K. isimli kadın, kocası 35 yaşındaki Y.U. ile kendisini aldattığı iddiasıyla kavgaya tutuştu. Öfkeli kadın tartıştığı Y.U.'yu evin penceresinden itti. Eline aldığı bıçakla kocasının düştüğü zemine giden G.K., yaralanan adamın başında bıçakla beklemeye başladı. Kendisini görüntüleyen vatandaşlara tepki gösteren G.K., "Beni aldatmanın bedeli budur" dedi. Sağlık ekipleri yaralı adama müdahale ederken, polis ekipleri ise kadını sakinleştirip emniyete götürdü. Gözaltına alınan G.K., kocasını ittiği iddiasını kabul etmezken, eşinin aşağıya kendisinin atladığını öne sürdü.

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Aldattığını düşündüğü kocasını camdan attı
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