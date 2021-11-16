Aldattığını iddia ederek eşini öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı!

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Turan Demiryaran ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Avukat Melike Gerek katıldı.

CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Duruşmada müşteki avukatlarından Nilda Baltalı, 'Sanık, hiçbir iddiasını ispatlayamamıştır. Suçtan kurtulmaya yönelik atmış olduğu iftiralar mevcuttur. Herhangi bir pişmanlık göstergesi bulunmamaktadır. En ağır şekilde cezalandırılsın' şeklinde konuştu.

'KIZIMI KANDIRARAK ÖLDÜRDÜ'

Öldürülen Tuğçe Demiryaran'ın babası Ahmet Pelit ise 'Adaletinize güveniyorum. Kızımı kandırarak evine çağırdı ve öldürdü" derken, annesi Ayşe Pelit ise, "Biz söyleyeceğimizi söyledik. En ağır cezayı alsın' dedi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Turan Demiryaran, 'Telefon kayıtlarında her şey mevcuttu. Eşimin beni aldattığına dair bütün deliller telefondadır. Çocuğum için eşimle tekrar birleşmek istedim ancak olay günü beni çok tahrik etti' diyerek pişman olduğunu dile getirdi.

'SANIK KÖTÜ NİYETLİDİR'

Sanık savunmasının ardından söz alan müşteki avukatlarından Hande Gündoğdu, 'Son sözlerinde dahi sanık iftiralarına devam etmiştir. Kötü niyetli olduğunu düşünüyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme sanık Turan Demiryaran'ın, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki gözlemlenen davranışları, cezanın sanığın üzerindeki olası etkileri bir arada değerlendirildiğinde sanığın cezasının yasadaki özel indirim nedenleri dışında daha da indirilmesi için bir neden bulunmadığı gerekçesiyle cezada herhangi bir indirim uygulamadı.