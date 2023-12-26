Aldattığını iddia ettiği eşini öldüren koca tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçük Kayaş mahallesinde Mikail Başer ile eşi Sultan Başer arasında çıkan tartışmada Mikail Başer eşi Sultan Başer'i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Başer hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mikail Başer ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle öldürdüğünü iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Başer, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Başer, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.