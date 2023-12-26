Haberler Yaşam Haberleri Aldattığını iddia ettiği eşini öldüren koca tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:27

Aldattığını iddia ettiği eşini öldüren koca tutuklandı

Ankara’da kıskançlık nedeniyle eşi Sultan Başer’i öldüren Mikail Başer, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Aldattığını iddia ettiği eşini öldüren koca tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçük Kayaş mahallesinde Mikail Başer ile eşi Sultan Başer arasında çıkan tartışmada Mikail Başer eşi Sultan Başer'i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Başer hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mikail Başer ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle öldürdüğünü iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Başer, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Başer, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"
MHP Lideri Bahçeli'den sert tepki: "TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz!"
Market değil FETÖ yuvası
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören
SON DAKİKA | Antalya'da Kafes-24 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çukur Çetesi çökertildi
Şimdi gerekçeniz ne peki?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür
Son dakika: Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Pençe-Kilit Harekatı şehitlerine gözyaşları ile veda
ARKADAŞINA GÖNDER
Aldattığını iddia ettiği eşini öldüren koca tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA