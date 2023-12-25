Aldattığını sandığı eşini öldürdü gerçek farklı çıktı

İzmir'de, önceki gece birlikte alkol aldığı arkadaşının 'Bir kadınla ilişkim' var sözlerini kendi eşiyle olduğunu düşünüp sabaha karşı eve gelen Kayhan Barbak (39), eşi Zehra Barbak'a (37) bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın fırsatını bulup kendini yaralı halde sokağa attı. 'Kocam bıçakladı. Kurtarın beni' diye bağıran Zehra Barbak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, katil koca Kayhan Barbak polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada Zehra Barbak ile Kayhan Barbak'ın arkadaşı arasında bir ilişki olmadığı belirlendi.