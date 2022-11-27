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Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:44 Son Güncelleme: 27.11.2022 10:47

Aldığı benzinden iz sürerek yakaladılar

İstanbul’da girdiği adresten çaldığı araç kontak anahtarıyla sokakta park halinde bulunan aracı da çalarak kaçan hırsız, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Aldığı benzinden iz sürerek yakaladılar

İstanbul'da bir hırsız; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Kılıç Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir adrese girdi. Evden değerli bazı eşyaları çalan hırsız, adreste bulduğu araç kontak anahtarını da çaldı ve sokakta park halinde bulunan aracı da çalarak kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kısa süre içerisinde açık kimliğini tespit ettikleri hırsızın Gaziosmanpaşa İlçesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını saptadı. M.E.Ç. isimli hırsız, Gaziosmanpaşa İlçesi'nde yakalandı. Çalınan araç ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. "Evden Hırsızlık" ve "Oto Hırsızlığı" suçlarından adliyeye sevk edilen M.E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aldığı benzinden iz sürerek yakaladılar
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