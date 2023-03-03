Aldığı sıfır otomobil ayıplı çıktı, ‘misliyle değişim’ kararına rağmen firma direndi

"759 BİN TL'LİK OTOMOBİLE 156 BİN TL TEKLİF EDİYORLAR"

Ayıplı mal satan firmanın kendilerine arabayı satın aldıkları tarihteki fiyat listesine göre ödeme yapmak istediğini ifade eden Ahmet Cantürk, "Bu otomobili 2017'de sıfır olarak aldık. 5 bin kilometrede araçtaki hata ve göçükleri fark ettik. Servise götürdük ve 1 sene bizi beklettiler. Dava ettik ve kazandık. Arabanın değişimine karar verdiler ancak bize arabayı vermiyorlar. '156 bin lirayı alın, arabayı geri teslim edin' diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Arabamızın şu anki değeri 700-750 bin lira. Ama 156 bin lira teklif ediyorlar. O paraya şu anda otomobil alamıyorsun. O parayla alabiliyorsak 10 tane getirsinler ben alayım. 2017 yılından beridir mahkemeler sürüyor. 2023 yılına geldik hala devam ediyor. Mahkeme değişim kararı vermişti. Ama mahkeme kararını dinleyen yok. Resmen mahkeme kararının hükmü yok gibi bir durum var. Arabayı almak için icraya veriyorlar, icrada 156 bin lira diyor arabanın değerine. Öyle bir şey olamaz. Bir çuval dosya oldu hala mahkemelerde sürünüyoruz. Avukat da işin içinden çıkamıyor. Bizim arabamızın yerine ayıpsız araba verecekler, başka bir seçenek yok" dedi.