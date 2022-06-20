ALES 2022 başvuruları yakında başlıyor! ALES/2 başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM açıkladı!

ALES başvuruları ne zaman başlıyor sorusu sürekli soruluyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na az bir süre kaldı. Bu sınavla birlikte yüksek lisans ve doktoraya giriş yapılabiliyor. ALES başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ne zaman soruları da yönetiliyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar!
ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.
ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.
ALES/1 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. ALES 2 için ücretin ne kadar olacağı bilinmiyor.
MATEMATİK
1. Temel Kavramlar
2. Çözümleme
3. Bölme ve Bölünebilme
4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK
5. Rasyonel Sayılar
6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar
10. Denklemler
11. Oran-Orantı
12. Sayı ve Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşçi ve Havuz Problemleri
15. Hareket Problemleri
16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
17. Karışım Problemleri
18. Kümeler
19. İşlem
20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık
MANTIK
Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri
Mantıksal Muhakeme Problemleri
GEOMETRİ
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Uzunluk ve Alan
Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
Dörtgenler 6. Çember ve Daire
Analitik Geometri 8. Katı Cisimler
TÜRKÇE
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlama
Anlatım Biçimleri
Paragraf
Anlatım Bozuklukları