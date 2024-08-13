ALES 2024/2 SONUÇ EKRANI: osym.gov tr ile ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ALES/2 sonuçları sınava katılan adaylar tarafından bekleniyor. Akademik kariyerin ilk basamağı olan yüksek lisans eğitimini gerçekleştirmek isteyen adaylar sınava katılım sağlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar bekleniyor. Peki, 2024 ALES 2024
ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/2 sınav sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden ALES sonuçları sorgulanabilecek:
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ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!
2024-ALES/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.
Adaylar sınav sorularına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ