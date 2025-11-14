Haberler Yaşam Haberleri ALES 2026 SINAV TARİHİ AÇIKLANDI! ÖSYM takvimi ile 2026 ALES ne zaman düzenlenecek, başvurular hangi tarihte alınacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:29

ALES 2026, akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların gündeminde. Her yıl binlerce kişinin yüksek lisans ve doktora başvurularında belirleyici rol oynayan Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES), 2026 yılında da adayların eğitim planlamasında önemli bir adım olacak. Sınav tarihleri, başvuru süreci ve oturum saatleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile ilan edildi. Peki, ALES 2026 ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak?

ALES 2026'ya, lisans ve lisansüstü programlara başvurmayı planlayan adaylar katılıyor. Her yıl sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklanırken, adayların takvim bilgilerini yakından takip etmesi gerekiyor. Peki, ALES 2026 ne zaman uygulanacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…

ALES 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, ALES/1 oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/2 oturumu ise 26 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yılın son oturumu olan ALES/3, 29 Aralık 2026 tarihinde adayların katılımıyla düzenlenecek.

BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2026 yılı ALES başvuruları şu tarihler arasında yapılacak:

ALES/1 sınavı için başvurular: 25 Mart – 2 Nisan

ALES/2 sınavı için başvurular: 10 Haziran – 24 Haziran

ALES/3 sınavı için başvurular: 7 Ekim – 15 Ekim

Adaylar, ilgili tarihler arasında başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

