Haberler Yaşam Haberleri ALES başvuru ekranı 2022! ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?
Giriş Tarihi: 25.6.2022 00:22 Son Güncelleme: 25.6.2022 00:33

ALES başvuru ekranı 2022! ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

ALES başvuru ekranı 2022! ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

ÖSYM tarafından ALES başvuru süreci başlatıldı. ÖSYM tarafından ALES 2 başvuru kılavuzu yayınlanırken sınav ücreti başta olmak üzere birçok detay da paylaşıldı. Böylelikle 2022 ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek sorusu yanıt buldu. Buna göre, ALES başvuruları 3 Ağustos ile 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte ALES başvuru ekranı ve başvuru ücreti bilgisi

ALES başvuru kılavuzu ile ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar başvuru ücreti nereye ödenecek gibi sorular yanıt buldu. Adaylar, ALES başvurusu işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. İşte ALES/2 başvuru işlemleri

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM AİS üzerinden gerçekleşecek. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak adaylar ALES başvuru ekranı üzerinden kılavuzdaki adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. ALES 2 için de ücretin aynı kalması bekleniyor.

ALES BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

Son Dakika: ÖSYM duyurusu ile ALES 2 başvuru kılavuzu yayımlandı:

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimi ile bu yıl ikincisi gerçekleşen ALES sınav tarihi 21 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU TARİHİ 2022

ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.

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ALES başvuru ekranı 2022! ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?
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