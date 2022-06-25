ALES başvuru ekranı 2022! ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM AİS üzerinden gerçekleşecek. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak adaylar ALES başvuru ekranı üzerinden kılavuzdaki adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. ALES 2 için de ücretin aynı kalması bekleniyor.