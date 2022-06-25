ALES başvuru ekranı 2022! ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

ALES başvuru kılavuzu ile ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar başvuru ücreti nereye ödenecek gibi sorular yanıt buldu. Adaylar, ALES başvurusu işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. İşte ALES/2 başvuru işlemleri
ALES başvuruları ÖSYM AİS üzerinden gerçekleşecek. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak adaylar ALES başvuru ekranı üzerinden kılavuzdaki adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirecek.
ALES/1 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. ALES 2 için de ücretin aynı kalması bekleniyor.
Son Dakika: ÖSYM duyurusu ile ALES 2 başvuru kılavuzu yayımlandı:
ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM takvimi ile bu yıl ikincisi gerçekleşen ALES sınav tarihi 21 Ağustos 2022 olarak belirlendi.
ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.