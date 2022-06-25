Bu yıl ikincisi gerçekleşen ALES/2 için başvuru günü geldi. Ağustos ayında düzenlenecek sınav için "ALES başvuruları ne zaman, başladı mı?" soruları gündemde. ÖSYM AİS öğrenci giriş ekranı ile alınacak başvuruların ardından sınav günü beklenecek. Üniversitelerin akademik kadrolarına giriş ya da yüksek lisans eğitimi için gerçekleşen sınavdan alınan puan adaylar için giriş anahtarı olacak. Peki, 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, ALES başvuru kılavuzu ile ÖSYM AİS ekranı…