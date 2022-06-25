Bu yıl ikincisi gerçekleşen ALES/2 için başvuru günü geldi. Ağustos ayında düzenlenecek sınav için "ALES başvuruları ne zaman, başladı mı?" soruları gündemde. ÖSYM AİS öğrenci giriş ekranı ile alınacak başvuruların ardından sınav günü beklenecek. Üniversitelerin akademik kadrolarına giriş ya da yüksek lisans eğitimi için gerçekleşen sınavdan alınan puan adaylar için giriş anahtarı olacak. Peki, 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, ALES başvuru kılavuzu ile ÖSYM AİS ekranı…
ALES BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!
Son Dakika: ÖSYM duyurusu ile ALES 2 başvuru kılavuzu yayımlandı:
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ALES BAŞVURU TARİHİ 2022
ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES başvuruları ÖSYM AİS üzerinden gerçekleşecek. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak adaylar ALES başvuru ekranı üzerinden kılavuzdaki adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirecek.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/1 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. ALES 2 için de ücretin aynı kalması bekleniyor.