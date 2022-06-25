Haberler Yaşam Haberleri ALES başvuru ekranı ÖSYM AİS 2022: ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 25.6.2022 08:55 Son Güncelleme: 25.6.2022 08:57

ALES başvuru ekranı ÖSYM AİS 2022: ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ALES başvuru ekranı ÖSYM AİS 2022: ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ALES başvuru kılavuzu son dakika yayımlandı! Yüksek lisans ve doktora başvuruları için gerekli puana ulaşmak amaçlı girilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın bu yıl ikincisi gerçekleştiriliyor. Bu noktada adaylar “ALES başvuruları ne zaman, başladı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. ALES başvuru tarihi ve sınav tarihi de ÖSYM sınav takvimi ile belirlendi. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte detaylar…

Bu yıl ikincisi gerçekleşen ALES/2 için başvuru günü geldi. Ağustos ayında düzenlenecek sınav için "ALES başvuruları ne zaman, başladı mı?" soruları gündemde. ÖSYM AİS öğrenci giriş ekranı ile alınacak başvuruların ardından sınav günü beklenecek. Üniversitelerin akademik kadrolarına giriş ya da yüksek lisans eğitimi için gerçekleşen sınavdan alınan puan adaylar için giriş anahtarı olacak. Peki, 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, ALES başvuru kılavuzu ile ÖSYM AİS ekranı…

ALES BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

Son Dakika: ÖSYM duyurusu ile ALES 2 başvuru kılavuzu yayımlandı:

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU TARİHİ 2022

ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimi ile bu yıl ikincisi gerçekleşen ALES sınav tarihi 21 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM AİS üzerinden gerçekleşecek. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak adaylar ALES başvuru ekranı üzerinden kılavuzdaki adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirecek.

ALES BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. ALES 2 için de ücretin aynı kalması bekleniyor.

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ALES başvuru ekranı ÖSYM AİS 2022: ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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