ALES ne zaman, hangi tarihte sorusuna sınava katılacak olan adaylar yanıt arıyor. Yılda toplamda 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın son oturumu, söz konusu sınava katılacak olanlar tarafından araştırılıyor. Peki ALES ne zaman? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?