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Giriş Tarihi: 28.9.2022 11:58

ALES ne zaman? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na hazırlanan adaylar ALES ne zaman sorusuna yanıt arıyor. ALES oturumuna, akademik kariyer hedefi olan vatandaşların katılım sağlaması bekleniyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş olan ALES ne zaman? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ALES ne zaman? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ALES ne zaman, hangi tarihte sorusuna sınava katılacak olan adaylar yanıt arıyor. Yılda toplamda 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın son oturumu, söz konusu sınava katılacak olanlar tarafından araştırılıyor. Peki ALES ne zaman? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES 3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

ALES-3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte, ALES sınavı başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ALES-3 başvuruları 30 Eylül tarihinde başlayacak ve 10 Ekim'de son bulacak.

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

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ALES ne zaman? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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