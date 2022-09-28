ALES ne zaman, hangi tarihte sorusuna sınava katılacak olan adaylar yanıt arıyor. Yılda toplamda 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın son oturumu, söz konusu sınava katılacak olanlar tarafından araştırılıyor. Peki ALES ne zaman? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ALES 3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte, ALES sınavı başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ALES-3 başvuruları 30 Eylül tarihinde başlayacak ve 10 Ekim'de son bulacak.