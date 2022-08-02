ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak, sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ÖSYM AİS aracılığı ile yayımlanacak olan 2022 ALES sınav giriş belgesi için gözler şimdi gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda sınava katılım sağlayacak adaylar "2022 ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorularını gündeme taşıdı. Başvurular 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri aralığında alınmıştı. İşte ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.