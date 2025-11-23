ALES sonuçları ne zaman belli olacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/3 sonuç tarihi açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen ALES/3, akademik alanda ilerlemek isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. Sınavın hemen ardından adaylar bir yandan soruları ve cevap anahtarını kontrol ederken diğer yandan da resmi sonuç tarihini öğrenmek istiyor. ÖSYM, sınav takvimini önceden belirleyerek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. İşte, ALES sonuç tarihi 2025:
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez düzenleniyor. Yılın son sınavı 23 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Sınavın hemen ardından 2025-ALES/3: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) sonuçları için adayların bekleyişi, ÖSYM'nin resmi takvimi ile netleşti. Sınav, 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirildi ve ÖSYM'nin duyurusuna göre ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanacak.
ÖSYM takviminde belirtildiği üzere ALES sonuç tarihinde ÖSYM sonuç sistemi üzerinden sorgulama ekranı erişime açılacak.