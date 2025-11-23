Haberler Yaşam Haberleri ALES sonuçları ne zaman erişime açılacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/3 sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.11.2025 22:51

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2025 yılının son oturumu olan ALES/3, bugün (23 Kasım 2025 Pazar) itibarıyla tamamlandı. Yüksek lisans ve doktora hayali kuran yüz binlerce adayın gözü, sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine çevrildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen ALES/3, akademik alanda ilerlemek isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. Sınavın hemen ardından adaylar bir yandan soruları ve cevap anahtarını kontrol ederken diğer yandan da resmi sonuç tarihini öğrenmek istiyor. ÖSYM, sınav takvimini önceden belirleyerek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. İşte, ALES sonuç tarihi 2025:

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez düzenleniyor. Yılın son sınavı 23 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Sınavın hemen ardından 2025-ALES/3: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) sonuçları için adayların bekleyişi, ÖSYM'nin resmi takvimi ile netleşti. Sınav, 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirildi ve ÖSYM'nin duyurusuna göre ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM takviminde belirtildiği üzere ALES sonuç tarihinde ÖSYM sonuç sistemi üzerinden sorgulama ekranı erişime açılacak.

