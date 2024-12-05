ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım tarihinde yapıldı. Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefi olan adaylar ALES sonuçları sorgulama ekranı başında yerlerini aldı. ÖSYM sınav takvimi ile Aralık ayı içerisinde ilan edilecek sonuçlar için heyecan dorukta. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık Cuma günü açıklanacak.
ALES/3 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ALES/3 sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.
Bu doğrultuda 2024 yılında ALES'e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak. ALES 13 Nisan 2025 Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta erişime açılacak.
ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.
ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.