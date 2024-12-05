ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım tarihinde yapıldı. Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefi olan adaylar ALES sonuçları sorgulama ekranı başında yerlerini aldı. ÖSYM sınav takvimi ile Aralık ayı içerisinde ilan edilecek sonuçlar için heyecan dorukta. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…