ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ALES soruları ve cevap anahtarı PDF olarak adaylara, sınavdan sonra ÖSYM tarafından sunulacak. Adaylar sınavdan çıktığı gibi ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayacak. ALES/3 saat 10.15'te başlayacak ve öğleden sonra bitecek. İşte ALES soru ve cevap anahtarı indirme ekranı

SON DAKİKA: ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ALES/3 soruları ve cevap anahtarına ilişkin tüm detaylar şöyle;