ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ALES soruları ve cevap anahtarı PDF olarak adaylara, sınavdan sonra ÖSYM tarafından sunulacak. Adaylar sınavdan çıktığı gibi ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayacak. ALES/3 saat 10.15'te başlayacak ve öğleden sonra bitecek. İşte ALES soru ve cevap anahtarı indirme ekranı
SON DAKİKA: ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
ALES/3 soruları ve cevap anahtarına ilişkin tüm detaylar şöyle;
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
ALES soruları ve cevapları, sınav bittikten sonra ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.
ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonucu 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.