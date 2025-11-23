Haberler Yaşam Haberleri ALES soruları ve cevapları sorgulama sayfası: ÖSYM ile 2025 ALES/3 cevap anahtarı nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 23.11.2025 19:17

ALES soruları ve cevapları sorgulama sayfası: ÖSYM ile 2025 ALES/3 cevap anahtarı nereden sorgulanır?

ÖSYM'nin düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yüz binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte gözler, ALES soruları ve cevap anahtarı görüntüleme tarihine çevriliyor. Adaylar, hem sınav performanslarını ölçmek hem de itiraz süreçlerini başlatmak için bu kritik duyuruyu bekliyor. Peki, 2025 ALES/3 soruları ve cevapları nereden görüntülenir? İşte, detaylar:

ALES soruları ve cevapları sorgulama sayfası: ÖSYM ile 2025 ALES/3 cevap anahtarı nereden sorgulanır?

ALES 2025/3 (Kasım) oturumu, akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce kişinin tercihi oldu. Sınavın hemen ardından adayların en çok merak ettiği ve internette araştırdığı konu, "ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı?" sorusu oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın tamamlanmasının ardından belirli bir süre içinde, genellikle aynı günün akşamı veya takip eden gün, soruların bir kısmını ve cevap anahtarını erişime açıyor.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) son oturumu olan 2025/3, tamamlanmak üzere. ÖSYM, geleneği bozmayarak sınavın hemen ardından adayların sorulara ve cevap anahtarına ulaşmasını sağlıyor.

Beklenen kitapçık yayımlandı.

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 12.12.2025 tarihinde ÖSYM sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
ALES soruları ve cevapları sorgulama sayfası: ÖSYM ile 2025 ALES/3 cevap anahtarı nereden sorgulanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz