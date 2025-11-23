ALES soruları ve cevapları sorgulama sayfası: ösym.gov.tr ile 2025 ALES/3 cevap anahtarı nereden görüntülenir?

ALES 2025/3 (Kasım) oturumu, akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce kişinin tercihi oldu. Sınavın hemen ardından adayların en çok merak ettiği ve internette araştırdığı konu, "ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı?" sorusu oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın tamamlanmasının ardından belirli bir süre içinde, genellikle aynı günün akşamı veya takip eden gün, soruların bir kısmını ve cevap anahtarını erişime açıyor.