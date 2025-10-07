Haberler Yaşam Haberleri ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI! ÖSYM ile 2025 ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, nereye ödenecek?
Giriş Tarihi: 7.10.2025 21:16

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI! ÖSYM ile 2025 ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, nereye ödenecek?

Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES/3) başvuruları başladı. ÖSYM, 2025 ALES başvuru kılavuzunu ve başvuru ekranını erişime açtı. Adaylar, sınav tarihleri, başvuru şartları ve ücret bilgilerini kılavuzdan öğrenebilecek. Başvurular yalnızca ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yapılacak. İşte ALES başvurusu için adım adım kılavuz ve başvuru detayları…

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI! ÖSYM ile 2025 ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, nereye ödenecek?

2025 Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru kılavuzunda sınav tarihleri, başvuru şartları, ücretler diğer detaylar açıklanıyor. ALES yüksek lisans programlarına başvuruda önemli bir kriter olarak kullanılıyor. Sınava girecek adayların başvurularını süresi içinde tamamlaması gerekiyor. İşte, ALES başvuru ekranı:

2025 ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM tarafından duyurulan ALES 2025 başvuru süreci, 7 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Başvurular, ÖSYM'nin resmi sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.
Başvuru süresi 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında devam edecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sınav başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu doğrultuda ALES başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Yılın son sınavı olacak 2025-ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 12.12.2025 tarihinde açıklanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI! ÖSYM ile 2025 ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, nereye ödenecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz