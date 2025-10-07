ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI! ÖSYM ile 2025 ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte kılavuz

2025 Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru kılavuzunda sınav tarihleri, başvuru şartları, ücretler diğer detaylar açıklanıyor. ALES yüksek lisans programlarına başvuruda önemli bir kriter olarak kullanılıyor. Sınava girecek adayların başvurularını süresi içinde tamamlaması gerekiyor. İşte, ALES başvuru ekranı:
ÖSYM tarafından duyurulan ALES 2025 başvuru süreci, 7 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Başvurular, ÖSYM'nin resmi sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.
Başvuru süresi 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında devam edecek.
Sınav başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu doğrultuda ALES başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi.