ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI! ÖSYM ile 2025 ALES başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte kılavuz

2025 Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru kılavuzunda sınav tarihleri, başvuru şartları, ücretler diğer detaylar açıklanıyor. ALES yüksek lisans programlarına başvuruda önemli bir kriter olarak kullanılıyor. Sınava girecek adayların başvurularını süresi içinde tamamlaması gerekiyor. İşte, ALES başvuru ekranı: