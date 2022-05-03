İtfaiyecilik mesleğinin adeta dinamosu olan Şehit Büyükelçi İsmail Erez Meslek Lisesi, gençlerin itfaiyecilik hayaline ulaşmasına imkân sunuyor. Türkiye'de bulunan 13 itfaiyecilik lisesinden biri olan okulu diğer okullardan ayıran en önemli özelliği kendi bahçesinde bulundurduğu uygulamalı eğitim sahaları.





Son yıllarda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Şehit Büyükelçi İsmail Erez Meslek Lisesi'nde, "Türkiye'nin Alev Savaşçıları" yani geleceğin kahramanları yetişiyor. Sıkı bir eğitimden geçen öğrenciler yurtdışında staj yaparak, Avrupa Birliği'nin projelerine dâhil oluyor. Lise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mesleki ve teknik eğitime özel bir başlık ayırdığı '2023 Eğitim Vizyonu'nda, öğrencilerin yeteneklerine göre eğitim görmesi konusundaki önemli örneklerden gösteriliyor.





'KURTARMAK' KELİMESİNİN İÇİNDEKİ GÜZELLİK

Okul Müdürü Celalettin Koçak: Türkiye'de itfaiyecilik alanında bizim okulumuzun bahçesinde bulunan eğitim alanları başka hiçbir okulda yok. Milli Eğitim Bakanlığı'mıza ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize söylediğimiz en önemli iki kelime: "hayat kurtarın'. İçinde canlı sevgisi olan herkes itfaiyeci olmak istiyor.





'Kurtarmak' kelimesinin içindeki güzelliğin farkında olan gençler çok şükür öğrencilerimiz. Geçtiğimiz yaz ülkemizde çıkan yangınlarda tüm öğrencilerimiz insanların ve hayvanların yardımına gitmeyi çok istedi fakat eğitimleri tamamlanmadığı için gidemediler. Bizim hedefimiz okulumuzu İstanbul'un Arama Kurtarma Merkezi yapmak.





ABLAM DA İTFAİYECİ

Öğrenci Tuğçe Karaca: Benim ablam itfaiyeci. Ablamın canlıları kurtarma çabası beni çok etkiledi. O yüzden bende itfaiyeci olmaya karar verdim. Okulumdan gerçekten çok memnunum. Mesleğimize dair tüm ekipmanlar bize sağlanıyor.





TÜM CANLILARIN HAYATINI ÖNEMSİYORUM

Öğrenci Sıla Kurnaz: Ülkemizde geçen yıl yaşanan yangın ve doğal afetler beni derinden etkiledi. Çok üzüldüm. Canlıların hayatlarını daha çok önemsemeye başladım. Ne canlılara ne de ülkeme zarar gelmesini istemiyorum. Bunun için mezun olup canla başla çalışacağım.