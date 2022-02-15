Haberler Yaşam Haberleri Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi
Giriş Tarihi: 15.2.2022 12:01 Son Güncelleme: 15.2.2022 12:27

Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki bulunan otomobil belirlenmeyen alev aldı, kısa sürede büyüyen yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesi 25. metre yolu Bahri Karakeçili bulvarı akşam saatlerinde üzerinde Mehmet Kartal'a ait araç park halinde iken belirlenmeyen bir nedenle alev aldı, yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı, yangın sonrasında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Meydana gelen otomobil yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi
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