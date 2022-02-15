Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesi 25. metre yolu Bahri Karakeçili bulvarı akşam saatlerinde üzerinde Mehmet Kartal'a ait araç park halinde iken belirlenmeyen bir nedenle alev aldı, yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı, yangın sonrasında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Meydana gelen otomobil yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.