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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Alevler 19 saatte söndürüldü

Muğla Marmaris’teki orman yangını, 14 uçak, 35 helikopter ve 1457 personelin 19 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangına neden olan 85 yaşındaki arıcı M.Y.’ye çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Alevler 19 saatte söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda önceki gün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangına, belediye ekipleri, emniyet, gönüllüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Rüzgârın etkisiyle Balan Dağı sırtlarına doğru ilerleyen yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gerekli güvenlik önlemleri alındı. Orman personeli Remzi Kırca, dağlık arazide düşerek yaralandı. Söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Günün ağarmasıyla birlikte, yangına havadan müdahale başladı. Yangına 14 uçak, 23 helikopter, 1 İHA ve 2 tane de idari helikopterle birlikte 83 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 1457 personelle cansiperane müdahale edildi. Diğer kurumlar ve STK'lardan talep edilenler başlığı altında da 12 tane su atar helikopter, 5 adet iş makinesi ve su tankeri çalışmalara katıldı. Yangın, yaklaşık 19 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci, "500 hektar alan yangında zarar gördü" dedi.



ARICIYA EV HAPSİ
Adaağzı mevkiinde kovanlarının önünde yaktığı ateşle yangının çıkmasına neden olan 85 yaşındaki arıcı M.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Y.'ye ev hapsi verildi.

DOMUZ SÜRÜSÜ OTEL BAHÇESİNE SIĞINDI
Alevlerden kaçan domuz sürüsü bölgedeki bir otelin bahçesine sığındı. Yiyecek verilen domuz sürüsü daha sonra otelden ayrıldı.

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Alevler 19 saatte söndürüldü
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