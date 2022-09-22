Alevler 19 saatte söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda önceki gün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangına, belediye ekipleri, emniyet, gönüllüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Rüzgârın etkisiyle Balan Dağı sırtlarına doğru ilerleyen yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gerekli güvenlik önlemleri alındı. Orman personeli Remzi Kırca, dağlık arazide düşerek yaralandı. Söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Günün ağarmasıyla birlikte, yangına havadan müdahale başladı. Yangına 14 uçak, 23 helikopter, 1 İHA ve 2 tane de idari helikopterle birlikte 83 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 1457 personelle cansiperane müdahale edildi. Diğer kurumlar ve STK'lardan talep edilenler başlığı altında da 12 tane su atar helikopter, 5 adet iş makinesi ve su tankeri çalışmalara katıldı. Yangın, yaklaşık 19 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci, "500 hektar alan yangında zarar gördü" dedi.Adaağzı mevkiinde kovanlarının önünde yaktığı ateşle yangının çıkmasına neden olan 85 yaşındaki arıcı M.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Y.'ye ev hapsi verildi.Alevlerden kaçan domuz sürüsü bölgedeki bir otelin bahçesine sığındı. Yiyecek verilen domuz sürüsü daha sonra otelden ayrıldı.