Haberler Yaşam Haberleri Alevler arasında can pazarı
Giriş Tarihi: 1.5.2022

Alevler arasında can pazarı

İHA
Alevler arasında can pazarı

Bursa’da bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. Alevlerin yükseldiği apartmanda 3 çocuğuyla mahsur kalan babanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi Değirmen Sokak'ta yaşayanlar güne yangın kabusuyla uyandı. Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Dumanı fark eden A.N., 3 çocuğunu da alıp aşağı inmek istedi. Ancak aile alevler yükselince mahsur kaldı. Uyudukları için içeride mahsur kalanlar ise, 'yardım edin' diye bağırarak kurtarılmayı bekledi.



Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, dumandan etkilenen bina sakinlerini de kurtardı. Ambulanslarda tedavi gören vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti
Son dakika: Kuzeyin Çocukları tarih yazdı! 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor…
SON DAKİKA! Bakan Nebati yeni kredi uygulamasını açıkladı: 6 farklı kredi modeli imkanı!
Son dakika: Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da kaldığı odadaki 1453 detayı dikkat çekti
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez
Son dakika: Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma
Pegasus personelinin Kadir Gecesi paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Avukatından tepki çeken savunma: Bizi alakadar etmez
ARKADAŞINA GÖNDER
Alevler arasında can pazarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA