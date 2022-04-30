Alevler arasında can pazarı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi Değirmen Sokak'ta yaşayanlar güne yangın kabusuyla uyandı. Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Dumanı fark eden A.N., 3 çocuğunu da alıp aşağı inmek istedi. Ancak aile alevler yükselince mahsur kaldı. Uyudukları için içeride mahsur kalanlar ise, 'yardım edin' diye bağırarak kurtarılmayı bekledi.Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, dumandan etkilenen bina sakinlerini de kurtardı. Ambulanslarda tedavi gören vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.