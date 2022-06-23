Haberler Yaşam Haberleri Alevler içinde kaldı 5. kattan atladı
Giriş Tarihi: 23.6.2022 09:22 Son Güncelleme: 23.6.2022 10:28

Alevler içinde kaldı 5. kattan atladı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Alevler içinde kaldı 5. kattan atladı

Kırıkkale'de bir apartmandaki dairede çıkan yangında alevlere maruz kalan kişi, 5. kattan aşağıya atladı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir aparmanın 5. katındaki M.E.K.'nın kaldığı apart dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler içinde kaldı, 5. kattan atladı | Video

Bir anda alevlerin içinde kalan M.E.K., kendini can havliyle 5. kattan aşağı attı. Vücudunda yanıklar oluşan M.E.K, yere düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yere düşen M.E.K., 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.E.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alevler yükselmeye başlayınca polis ekipleri, binayı boşaltmaları konusunda araç megafonuyla vatandaşlara uyarıda bulundu. Çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alınarak apartmanın doğalgaz ve elektriği de kesildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen Burak Ü. isimli kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alevler içinde kaldı 5. kattan atladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA