Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir aparmanın 5. katındaki M.E.K.'nın kaldığı apart dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler içinde kaldı, 5. kattan atladı | Video

Bir anda alevlerin içinde kalan M.E.K., kendini can havliyle 5. kattan aşağı attı. Vücudunda yanıklar oluşan M.E.K, yere düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.