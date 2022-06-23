Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir aparmanın 5. katındaki M.E.K.'nın kaldığı apart dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler içinde kaldı, 5. kattan atladı | Video
Bir anda alevlerin içinde kalan M.E.K., kendini can havliyle 5. kattan aşağı attı. Vücudunda yanıklar oluşan M.E.K, yere düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yere düşen M.E.K., 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.E.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.