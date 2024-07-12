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Giriş Tarihi: 13.7.2024

Alevlerden kaçmak isterken canından oldu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Alevlerden kaçmak isterken canından oldu
Adana'da, merkez Seyhan ilçesindeki 9 katlı apartmanın 4. katındaki Asalettin Solugan'a (39) ait dairede, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını haber alan apartman sakinleri zillere basıp komşularını uyardıktan sonra binadan uzaklaştı. Yangının çıktığı dairede oturan Esalettin Solugan büyüyen alevlerden ve dumandan korunmak için pencereden sarkınca beton zemine düştü. Ağır yaralanan Solugan ve dumandan etkilenen Y.M.A. ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solugan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Alevlerden kaçmak isterken canından oldu
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