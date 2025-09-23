Alevlerden kurtarılan 2 yaşındaki Sultan hastanede öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi 230'uncu sokakta 3 katlı bir binanın son katında, akşam 20.30 saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının arasında kalan 2'si çocuk 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralananlardan anne T.Y. ile çocukları Ş.Y. (3) ve Sultan Y. (2) ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Sultan Y., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yangında çocuklardan birisinin komşuları tarafından yangından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin, çocuğu alevlerin içerisinden alarak yan dairenin balkonuna geçtiği anlar yer aldı. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.