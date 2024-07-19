Alevlere karşı 24 saat kesintisiz mücadele

İzmir'in Buca ilçesinde önceki gün başlayan ve Gaziemir ilçesine sıçrayan, yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, 7 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 50 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 360 orman personeli, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile 22 saat sonra dün kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim risk grubunda tanımladığımız 9 yangın vardı. Ancak arkadaşlarımız, 34'ü orman yangını, 14'ü de orman dışı yangın olmak üzere yurt çapında 48 yangınla mücadele etti. Orman dışında başlayan yangınların da ormana sirayet etmesiyle Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, İzmir Bergama ve en son da dün akşam yerleşim merkezlerine yakın seyretmesi hasebiyle İzmir Buca yangınları, arkadaşlarımızın canını hiçe sayarak söndürmek için mücadele ettikleri yangınlar oldu. Yüksek sıcaklıkların üst üste seyrettiği bir dönem. İzmir'de bunun örneğini verecek olursak 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar var" dedi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Barajtepe mevkii yakınındaki ormanda yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere, 4 uçak ve bir helikopterle müdahale edildi. Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Ömerköy Mahallesi yakınlarında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alınabildi. Balıkesir'deki orman yangını, 20 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını 2 uçak ve 2 helikopterle söndürüldü. İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giderken, içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş (41), memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi.