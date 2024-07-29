Alevlere karşı amansız mücadele

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesiyle söndürüldü. Pazar günü başlayan yangına ilk etapta 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale etti. Gece görüşü bulunan 2 helikopter sabaha kadar havadan yer ekipleri de karadan alevleri kontrol altına almak için çalıştı. Sabah gün ağardığında yangın kontrol altına alındı. 43 arazöz 16 ilk müdahale aracı 10 su ikmal aracı 4 dozer 22 hizmet vasıtası 2 helikopter ve çok sayıda yangın işçisi soğutma çalışmalarına başladı. Adana'nın Kozan ilçesinde ise Köşeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. Kozan İlçe Jandarma ekipleri mahalledeki 10 evi tedbir amaçlı tahliye etti. Yangın dün kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.