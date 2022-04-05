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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:59 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:40

Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli’de müstakil bir evde meydana gelen yangında evde tek başına yaşayan 87 yaşındaki kadın alevlerin arasında kalarak hayatının kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesi'nde Durmuş Ali Uysal'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Alevler bir süre sonra yan eve sıçradı.

Uysal'ın komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi ile bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADIN ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ancak, Uysal'a ait evde tek yaşayan 87 yaşındaki annesi Ayşe Uysal alevlerin arasında kalarak can verdi. Yaşlı kadının cenazesi yanan evden çıkartılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yangının neden çıktığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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