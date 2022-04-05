Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesi'nde Durmuş Ali Uysal'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Alevler bir süre sonra yan eve sıçradı.