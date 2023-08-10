Haberler Yaşam Haberleri Alevlerin gökyüzüne ulaştığı korkunç yangın 5 saatte kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 10.8.2023 11:15 Son Güncelleme: 10.8.2023 11:43

Alevlerin gökyüzüne ulaştığı korkunç yangın 5 saatte kontrol altına alındı

Kastamonu'da bir evde çıkan yangın sonucu 5 ev alevlere teslim oldu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın 5 saatte kontrol altına alınabildi.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Alevlerin gökyüzüne ulaştığı korkunç yangın 5 saatte kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Uzla Köyü Ülde Mahallesi'nde ahşap bir evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın ilk belirlemelere göre bitişiğindeki 4 eve daha sıçradı. Mutfak tüplerinin de patlaması ile köy yeri adeta yangın yerine döndü. Kilometrelerce uzaktan da görüşebilen alevler adeta gökyüzünü aydınlattı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye, orman arasözü ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına Kastamonu'nun yanı sıra Karabük, Bartın ve Zonguldak'tan da destek istendi.

Ekipleri alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun gayret gösterdi. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında 5 ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 5 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Alevlerin gökyüzüne ulaştığı korkunç yangın 5 saatte kontrol altına alındı
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