Alevlerle mücadelenin çelik kanatlı kahramanları

Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde "çelik kanatlar" olarak adlandırılan helikopterler, yurt genelinde çıkan yangınlarda alevlerle mücadeleye havadan destek sağlıyor. Yurt genelinde asayişin ve huzurun sağlanması için gökyüzünde süzülen Sikorsky S-70, T-129 Atak, Mi-17 helikopterler, meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetler ile her türlü olumsuz koşulda yürütülen çalışmalara katkı sunuyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, çelik kanatlar 2021-2023 yıllarında yangınlara müdahale için yurt genelinde 1180 saat 40 dakika uçuş gerçekleştirdi. Yangınlara gece gündüz demeden 3 bin 868 ton su taşıyan kahraman pilotlar, sadece 512 saat uçuşta 1934 noktaya su bıraktı.